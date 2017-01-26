Бывший боец АТО из Грузинского легиона Церцвадзе вышел из Лукьяновского СИЗО

Бывший боец полка "Азов" Гия Церцвадзе освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.
"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе – если это свои грузины", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook в четверг 26 января.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя в Facebook отметила: "Как и обещал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, только что боец АТО из Грузинского легиона Гия Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО".
В свою очередь адвокат Церцвадзе Ксения Проконова пояснила, что с ее подзащитного снят временный арест по решению прокуратуры, но его судьба еще окончательно не решена ввиду того, что продолжается экстрадиционная проверка, передает "Интерфакс-Украина".
Напомним, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.
Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению якобы в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.
Также против экстрадиции Церцвадзе высказались генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Евгений Енин.
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