На оккупированном Донбассе массово закрываются больницы

На временно оккупированной территории Донбасса существенно уменьшилось количество работающих больниц и медицинских пунктов из-за недостаточного финансирования и низкого уровня заработной платы медицинского персонала. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.
"При отсутствии достаточного количества функционирующих лечебных учреждений военнослужащие, в том числе из числа местных жителей, 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ проходят лечение и реабилитацию после ранений и увечий в медицинских учреждениях Ростовской области. Гражданское население региона имеют возможность выезда на лечение на территорию РФ исключительно за свой счет", - отмечается в сообщении.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%.
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