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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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На оккупированном Донбассе массово закрываются больницы
время публикации: 11:45
последнее обновление: 12:17
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На временно оккупированной территории Донбасса существенно уменьшилось количество работающих больниц и медицинских пунктов из-за недостаточного финансирования и низкого уровня заработной платы медицинского персонала

На временно оккупированной территории Донбасса существенно уменьшилось количество работающих больниц и медицинских пунктов из-за недостаточного финансирования и низкого уровня заработной платы медицинского персонала. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"При отсутствии достаточного количества функционирующих лечебных учреждений военнослужащие, в том числе из числа местных жителей, 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ проходят лечение и реабилитацию после ранений и увечий в медицинских учреждениях Ростовской области. Гражданское население региона имеют возможность выезда на лечение на территорию РФ исключительно за свой счет", - отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%.

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