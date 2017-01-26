Боевики применяют "Грады" под Новозвановкой

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил сегодня, 26 января, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, трое были ранены: по одному в Троицком и Авдеевке, еще один наш воин ранен в районе Светлодарской дуги", - сказал он на брифинге в Киеве.

На Луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе - в частности, боевики открывали огонь из стрелкового оружия по защитникам Новозвановки, вечером применили минометы.

Отметим, пресс-центр штаба АТО в Facebook также сообщил, что этой ночью возле Новозвановки боевики применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Оккупанты выпустили по меньшей мере 20 ракет. Обстрел длился несколько минут.

Две провокации с применением минометов фиксировались в Троицком, во время одной из них по позициям сил АТО было выпущено 50 мин. Провокации также были устроены врагом в Ореховом и в селе Желтое.

Всего за сутки на Луганском направлении зафиксировано 14 вооруженных провокаций, 2 из которых - с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении режим прекращения огня нарушался во всех традиционных горячих точках, за исключением Донецкого аэропорта. Самой сложной ситуация остается в районе Авдеевки. Противник активно применял стрелковое оружие и минометы. Две провокации зафиксированы на Светлодарской дуге, три обстрела враг совершил на северных окраинах Горловки.

Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 7 провокаций.

На Мариупольском направлении,в районе Красногоровки, российско-оккупационные гибридные вооруженные формирвоания применили РСЗО "Град Б" ("Партизан"). На этом участке за сутки фиксировалось самое большое количество обстрелов, утром там работали снайперы противника, после обеда боевики вели огонь из пулеметов и гранатометов, с 22.00 они применили артиллерию и минометы. На КПВВ "Марьинка" на время атак приостанавали пропускные операции. Также две провокации фиксировались в районе Новотроицкого. На участке Павлополь - ШИрокино противник применял лишь стрелковое вооружение, а. в районе Гнутово – артиллерию и минометы. Также из минометов оккупанты вели огонь по позициям украинских военных в районе Водяного.

Всего за сутки на На Донецком направлении режим прекращения огня нарушался во всех традиционных горячих точках, за исключением Донецкого аэропорта. На Мариупольском направлении за стуки зафиксировано 27 обстрела, 7 из них с применением тяжелого вооружения.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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