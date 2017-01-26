Семенченко рассказал, как прошла первая ночь блокирования ж/д на Донбассе

Участники АТО, которые вчера начали блокировать железную дорогу на границе с временно оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях, сегодня продолжают блокаду и на станции Светланово Луганской области ветераны ожидают встречи с представителями местной власти.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко.

СБУ и Генпрокуратура должны дать оценку действиям участников блокады ж/д путей - Погукай



"Ночь прошла спокойно. Пара автоматных очередей в лесопосадке "на испуг" всерьез не воспринимается. Представители почти всех военных частей, которые находятся рядом, отзвонились и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство наверху" матерятся и топают ногами. В 10:00 сюда (на станцию Светланово, - ред.) съезжается все начальство Луганской области. Оказывается оно есть! Наверное будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить? Принимаются пожелания", - написал Семенченко.

Как сообщалось, о начале блокады в Донецкой и Луганской областях вчера депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк писали на своих страницах в Facebook.

По их информации, ветераны АТО заблокировали на Донбассе 12 грузовых поездов и более чем 700 вагонов, которые перевозили грузы между оккупированными и неоккупированными территориями.

Как сообщил вчера Семенченко, эшелоны, которые курсировали между Украиной и оккупантами, и, в частности со станции Светланово, по документам "перевозят строительные материалы, лес, сталь, уголь. Что в действительности имеется в вагонах - проверить невозможно. У наших пограничников нет нужного оборудования. А на смену, которая состоит из восьми пограничников, приходится 10-12 эшелонов, по 40-60 вагонов в каждом. Это значит, что один пограничник за сутки должен проверить 70-90 (!) вагонов. На них всех выдали только одно "спецсредство" - собаку".

Напомним, что 25 января ветераны АТО перекрыли участок железной дороги "Луганск - Лисичанск – Попасная" в рамках блокады торговли с ОРДЛО. По информации Семенченко, 12 поездов и более 700 вагонов сегодня "исключены из процесса финансирования терроризма".

Один из поездов пытался наехать на блокировщиков, но его остановили и переоборудовали на пункт обогрева.

Семенченко также отмечает, что, по наблюдениям железнодорожников, движение на станции значительно более активно, чем было до войны.

СБУ и Генпрокуратура должны дать оценку действиям участников блокады ж/д путей - Погукай



Оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура Украины, заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Еще начиная с 15 января бывшие бойцы добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" во главе с депутатом Верховной Рады Украины Семенченко Семеном предупреждали нас о том, что они будут проводить протестные акции против контрабанды по железнодорожному сообщению через линию разграничения на территории Луганской области. И вчера они приступили к, как они говорят, третьему этапу объявленной акции", - сказала Погукай в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

По ее словам, на 41-м перегоне Горское - Золотое в Попаснянском районе 30 бывших бойцов перекрыли железнодорожные пути, выставили на колеи деревянные ежи и объявили о начале бессрочной гражданской акции неповиновения с целью недопущения перевозки грузов на неподконтрольные Киеву территории и в обратном направлении. Рядом с железнодорожными путями установлена палатка для участников акции.

"Вчера они остановили пустой поезд, который двигался в направлении на неподконтрольную территорию. 57 пустых вагонов в этом составе было. Они перекрыли ему движение. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа. Следователи задокументировали все, что происходило на месте происшествия", - рассказала Погукай.

По ее словам, правовую оценку этим событиям будут давать прокуратура или СБУ. Все материалы, которые следователи собрали на месте происшествия, переданы в компетентные органы.

Также Погукай отметила, что информация о попытке приварить поезд к колеям в полицию не поступала.

Она сообщила, что на месте находятся народные депутаты Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, и оценку их действиям также должна дать Служба безопасности Украины.

Cсылки по теме: