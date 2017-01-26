Киев и Вашингтон подписали меморандум о снижении влияния авиавыбросов на окружающую среду

Украина и США сегодня подписали меморандум о снижении влияния авиации на окружающую среду.
"Мы подписали документ – меморандум о взаимопонимании, предусматривающий снижение негативного влияния от авиационных выбросов в окружающую среду. В 2016 году мы перевезли рекордное количество пассажиров – около 13 млн чел. Мы заинтересованы в обмене опытом и сотрудничестве в сфере безопасных и экологических технологий в сфере авиации", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян брифинге после подписания документа в Киеве в четверг 26 января, передает "Интерфакс-Украина".
Он добавил, что в 2019 году будет определен новый международный стандарт относительно вредных выбросов двигателя самолета.
"Именно с этой целью мы подписали меморандум о взаимопонимании для облегчения выхода украинского авиапрома на западные рынки, защиты наших технологий", - добавил министр.
В свою очередь, посол США в Украине Мария Йованович отметила, что указанный документ - более важный, чем просто "дорожная карта" для исследований и разработок.
"Данный меморандум подписывается для надежного обмена идеями относительно авиационно-технологичных норм, развития партнерства в частном секторе, а также способствует сотрудничеству", - сказала она.
Напомним, 12 июля 2016 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с США о либерализации рынка воздушных перевозок и введении принципа "открытого неба" между странами, что позволит упростить процедуру выполнения рейсов и снять ряд ограничений при осуществлении полетов.
|
Cсылки по теме:
"Boeing" хочет открыть запасной аэродром для грузовых самолетов в Херсоне
// NEWSru.ua // Экономика // 16 октября 2016 г.
У трёх украинских аэропортов могут отозвать сертификаты
// NEWSru.ua // Экономика // 25 июля 2016 г.
Порошенко поручил СНБО взять курс на демонополизацию рынка авиаперевозок
// NEWSru.ua // Экономика // 20 июля 2015 г.
Мининфраструктуры планирует доплачивать иностранным лоукост-авиакомпаниям за выход на украинский рынок
// NEWSru.ua // Экономика // 25 апреля 2016 г.
Почти 300 компаний съезжаются на международный авиакосмический салон возле Киева
// NEWSru.ua // Украина // 30 сентября 2010 г.