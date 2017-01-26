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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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Киев и Вашингтон подписали меморандум о снижении влияния авиавыбросов на окружающую среду
время публикации: 21:52
последнее обновление: 21:52
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Киев и Вашингтон подписали меморандум о снижении влияния авиавыбросов на окружающую среду

Украина и США сегодня подписали меморандум о снижении влияния авиации на окружающую среду.

"Мы подписали документ – меморандум о взаимопонимании, предусматривающий снижение негативного влияния от авиационных выбросов в окружающую среду. В 2016 году мы перевезли рекордное количество пассажиров – около 13 млн чел. Мы заинтересованы в обмене опытом и сотрудничестве в сфере безопасных и экологических технологий в сфере авиации", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян брифинге после подписания документа в Киеве в четверг 26 января, передает "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в 2019 году будет определен новый международный стандарт относительно вредных выбросов двигателя самолета.

"Именно с этой целью мы подписали меморандум о взаимопонимании для облегчения выхода украинского авиапрома на западные рынки, защиты наших технологий", - добавил министр.

В свою очередь, посол США в Украине Мария Йованович отметила, что указанный документ - более важный, чем просто "дорожная карта" для исследований и разработок.

"Данный меморандум подписывается для надежного обмена идеями относительно авиационно-технологичных норм, развития партнерства в частном секторе, а также способствует сотрудничеству", - сказала она.

Напомним, 12 июля 2016 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с США о либерализации рынка воздушных перевозок и введении принципа "открытого неба" между странами, что позволит упростить процедуру выполнения рейсов и снять ряд ограничений при осуществлении полетов.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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