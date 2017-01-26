Аваков анонсировал отчёт по делу об убийстве Шеремета

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что кроме него и руководителей следственной группы никто не владеет результатами следствия по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об это он заявил на своей странице в Facebook.

"Дело об убийстве Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", - сообщил Аваков.

Напомним, 24 января "Украинская правда" направила запрос главе МВД в связи с показаниями народного депутата Антона Геращенко.

Ранее нардеп заявлял, что, по мнению следователей, убийство Шеремета летом 2016 года и покушение на него самого в январе 2017-го было реализовано с одного и того же диверсионно-террористического центра на территории РФ.

"Учитывая новые обстоятельства, просим вас взять письменные показания у народного депутата Антона Геращенко по делу об убийстве Павла Шеремета… Каким образом народный депутат Антон Геращенко ознакомился со сведениями досудебного расследование убийства Павла Шеремета? На каком основании ему был предоставлен доступ к материалам дела?", - говорится в запросе "УП" министру МВД.

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