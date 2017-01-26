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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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В зоне АТО – 48 обстрелов
время публикации: 07:46
последнее обновление: 07:47
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В зоне АТО – 48 обстрелов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате чего двое бойцов ВСУ были травмированы, один получил ранения. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил сегодня утром, 26 января, на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов боевики вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино.

Из реактивных систем Град- "П" террористы обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке также огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты били по Орехово, Желтому и Новозвановке.

На Донецком направлении из 120 и 82 мм минометов боевики стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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