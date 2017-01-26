ЕСПЧ рассматривает 3619 жалоб против Украины

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находится 3619 дел по жалобам, поданным гражданами и юридическими лицами против Украины из-за последствий украинско-российского конфликта.
Об этом сообщил в четверг президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
"В Суде (по состоянию на начало года) находится 3619 дел по конфликту", - заявил он, отвечая на вопрос ЕП.
"Речь идет об индивидуальных делах, я не включаю в данный список межгосударственные жалобы", - подчеркнул Раймонди.
Примечательно, что против России в Страсбург подается значительно меньше жалоб. "Среди жалоб против России около 2% касается Донбасса и Крыма", - заявил Раймонди. Исходя из количества жалоб против РФ, речь идет примерно о 160 жалобах граждан и компаний против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
Отметим, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации и продолжает подготовку шестого иска, жалоба будет подана в начале следующего года. ЕСПЧ продлил срок для предоставления объяснений Россией по искам относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе до 31 декабря.
В свою бытность премьером Арсений Яценюк поручил привлечь лучших адвокатов, чтобы подать максимальное количество исков к России.
|
Cсылки по теме:
Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
Полозов объяснил, почему в иске в ЕСПЧ против РФ Украина является соответчиком
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2016 г.
Сын Джемилева обратился в ЕСПЧ с исками к РФ и Украине
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.
РФ затягивает процесс рассмотрения исков Украины в ЕСПЧ – Минюст
// NEWSru.ua // Украина // 20 октября 2016 г.
Украина "через неделю-две" подаст в ЕСПЧ иск против РФ по Меджлису, а осенью – из-за событий на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 23 июня 2016 г.