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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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ЕСПЧ рассматривает 3619 жалоб против Украины
время публикации: 16:20
последнее обновление: 16:50
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"Речь идет об индивидуальных делах, я не включаю в данный список межгосударственные жалобы", - подчеркнул Раймонди

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находится 3619 дел по жалобам, поданным гражданами и юридическими лицами против Украины из-за последствий украинско-российского конфликта.

Об этом сообщил в четверг президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"В Суде (по состоянию на начало года) находится 3619 дел по конфликту", - заявил он, отвечая на вопрос ЕП.

"Речь идет об индивидуальных делах, я не включаю в данный список межгосударственные жалобы", - подчеркнул Раймонди.

Примечательно, что против России в Страсбург подается значительно меньше жалоб. "Среди жалоб против России около 2% касается Донбасса и Крыма", - заявил Раймонди. Исходя из количества жалоб против РФ, речь идет примерно о 160 жалобах граждан и компаний против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Отметим, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации и продолжает подготовку шестого иска, жалоба будет подана в начале следующего года. ЕСПЧ продлил срок для предоставления объяснений Россией по искам относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе до 31 декабря.

В свою бытность премьером Арсений Яценюк поручил привлечь лучших адвокатов, чтобы подать максимальное количество исков к России.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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