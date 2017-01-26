Грицак о потерях СБУ на Донбассе: 19 погибших, свыше 100 раненых

За время проведения боевых действий на востоке Украины погибли 19 сотрудников Службі безопасности Украины (СБУ), более сотни получили ранения, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, война забрала много жизней из числа сотрудников СБУ. В целом 19 сотрудников погибли за время войны на востоке нашей страны при исполнении боевых задач. Более сотни получили ранения",- сказал Грицак в четверг, 26 января 2017 года в ходе торжественных мероприятий в Киеве, посвящённых 25-летию создания Академии Службы безопасности Украины.

Напомним, 3 сентября минувшего года, во время принятия присяги курсантами Академии СБУ глава этой спецслужбы подчеркивал, что среди них находятся порядка 20 детей штатных сотрудников возглавляемого ним ведомства, участвующих в боевых действиях с российско-террористическими войсками.

Кроме того, ранее официально называлось точное количество перешедших на сторону российского агрессора предателей из числа персонального состава Службы безопасности. Из числа персонального состава Донецкого и Луганского областных управлений, а также управления СБ Украины по аннексированной россиянами Автономной Республике Крым таковых по состоянию на март 2016-го насчитывалось 1 391 лицо (в том числе в звании лейтенанта, майора, полковника). Поименный список этих предателей выложен в открытый доступ.

В частности, бывший командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский сейчас возглавляет пророссийскую террористическую организацию "Восток".

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