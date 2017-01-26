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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 26 января 2017 г.
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В Черкасской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Задерживаются десять пассажирских поездов
время публикации: 10:38
последнее обновление: 10:38
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В Черкасской области на участке железной дороги "Шевченко - Знамянка" произошла авария с участием грузового поезда, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. Об этом LB.ua сообщили очевидцы, также информацию подтвердили в пресс-службе "Укрзализныци"

"Сегодня, 26 января, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала "Одесской железной дороги" с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры и перекрыли главные пути",- говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 поезда пропускают по трем путям с помощью тепловозной тяги. В результате задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы , № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев.

Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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