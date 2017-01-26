Комиссия по отбору главы НПУ допустила 10 кандидатов к следующему этапу конкурса. Протокол заседания

Следующим этапом конкурса станут интервью, которые пройдут в период с 30 января по 3 февраля.

Об этом шла речь в четверг 26 января на брифинге с участием членов Консультативной комиссии по отбору главы Национальной полиции Украины, передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам секретаря комиссии Евгения Захарова, члены комиссии путем голосования решили допустить к следующему этапу - интервью с соискателями - десять кандидатов. Среди них - начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин, а также начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев и заместитель главы ведомства Константин Бушуев.

Захаров также сообщил, что комиссия утвердила график проведения интервью с претендентами. Согласно этому графику, интервью будут проходить каждый день - по два кандидата на день. Продолжительность интервью - до трех часов с каждым претендентом. Затем примерно 6 февраля члены комиссии уже планируют подать на рассмотрение министра внутренних дел кандидатуры трех участников конкурса.

С протоколом заседания комиссии и графиком интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя НПУ ее первому заместителю Вадиму Трояну.

25 января Троян, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе. 26 января стало известно, что руководитель областного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин также снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

В целом к конкурсу допустили 43 претендента.

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