Сенат Нидерландов после 15 марта 2017-го рассмотрит ратификацию СА Украина-ЕС, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом она сказала в эфире "Громадського ТБ".

Как отметила Зеркаль, по подсчетам, сделанным нидерландским правительством, из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) где-то 90-91 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

"Что касается Сената, то Сенат не участвует в выборах, одновременно по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином (Марком) Рютте, он будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представителей из 75", - рассказала Зеркаль.

Напомним, 15 декабря саммит ЕС поддержал предложенный Нидерландами компромисс, способный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциациях с Украиной. Вопрос Нидерландов связан с отстрочкой предоставления безвизового режима в Евросоюзе для украинцев.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС сейчас лежит исключительно на Нидерландах.

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