Оккупанты заподозрили завод в работе на украинскую оборонку

В "администрации главы ДНР" рассматривается вопрос о якобы имеющей место тайной работе предприятия "Снежнянский машиностроительный завод" (г.Снежное Донецкой области) в интересах Вооруженных сил Украины по изготовлению деталей к двигателям и другой продукции. Об этом написал в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Завод специализируется на изготовлении запчастей к шахтному и котельному оборудованию, сельхозтехники (мотоблоки, мотокультиваторы и пр.), воздухонагревателей. Представители предприятия отрицают какое-либо сотрудничество с силовыми структурами Украины и в неофициальных беседах предполагают, что таким образом создается предлог для ликвидации предприятия (вывоза в РФ или распила на металлолом)", - написал Тымчук.
Ранее оккупанты уже провели демонтаж и вывоз на территорию России производственных мощностей не менее чем шести украинских заводов.
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