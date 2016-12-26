Из-за пожара на рынке у метро "Лесная" полиция завела уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на территории рынка секонд-хенда возле метро "Лесная", что привело к гибели человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"По данному факту следственным отделом ведомости о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей, имущественному вреду в особо крупном размере или другим тяжким последствиям)", - отметил начальник Деснянского управления полиции столицы Александр Косовский.
На месте происшествия продолжают работать следователи Деснянского УП совместно с работниками ГСЧС и взрывотехниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра с целью выявления причин и очагов пожара.
Как сообщалось, вчера в первой половине дня в Деснянском районе Киева возле рынка на Лесном массиве горели павильоны продажи "секонд-хенда". Из-за сильного задымления была приостановлена работа двух станций метро. В ходе осмотра доступных участков места события было выявлено тело женщины. По информации владельцев секонд-хенда, пожар - это не самовозгорание, а поджог.
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