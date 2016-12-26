 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Дайвер показал затонувшую яхту на дне Запорожского водохранилища
время публикации: 09:55
последнее обновление: 11:24
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Дайвер Юрий Батаев опубликовал в Сети видео своего погружения на дно Запорожского водохранилища, где на 30-метровой глубине с 1979 года находится яхта "Большая Медведица", пишет Znaj.ua.

Как отметил автор сюжета в подписи, судно, спущенное на воду в 1975 году, участвуя в регате "Кубок большого Днепра-79", 27 июля столкнулось с самоходной баржей "Кура" и затонуло. Инцидент произошел в полночь, однако весь экипаж во главе с капитаном Валерием Добрый-Вечером, спасся.

На видео заметно, что яхта пребывает в хорошем состоянии, хотя все попытки поднять или хотя бы перетянуть ее на мель успехом не увенчались.

После публикации ролика в комментариях отписался один из членов экипажа яхты, который рассказал о событиях той ночи.

По его информации, на гонки "Большая Медведица" шла как судейское судно, но на самом деле несла багаж участников регаты. "За собой мы тянули переделанный в крейсер швертбот, потерявший бульбу киля. Шли под мотором. Засыпая, услышали перегазовки двигателя. А потом удар в правый борт. Яхта наклонилась и осталась в таком положении", – написал очевидец.

Оказалось, произошло следующее. Между Днипром и Запорожьем, где фарватер делает широкую дугу, в центре поворота стоял буй. "Кура" тянула счаленный нефтегруз, у которого были проблемы с двигателем. Чтобы быстрее добраться до Киева, капитан судна решил срезать поворот и шел по встречной полосе фарватера. При этом горели только обычные огни, в то время, как судно на буксире не имело габаритных огней и не было заметно.

При попытке яхты разминуться с "Курой" правыми бортами нефтегруз ударил борт "Большой Медведицы", в результате чего та вскоре пошла на дно.

Напомним, в январе в Одессе затонула любимая яхта бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

facebook

Cсылки по теме:

Украинское судно "Искатель" разведало в Чёрном море 35 миллиардов кубов газа
// NEWSru.ua // Экономика // 12 декабря 2016 г.

Сторожевой корабль "Николаев" отремонтировали и передали пограничникам
// NEWSru.ua // Украина // 28 октября 2016 г.

Археологи обнаружили на Хортице уникальный артефакт
// NEWSru.ua // Культура // 15 августа 2016 г.

В Намибии обнаружили затонувший 500 лет назад корабль с сокровищами
// NEWSru.ua // В мире // 9 июня 2016 г.

У берегов Мадагаскара нашли пиратский клад капитана Кидда
// NEWSru.ua // В мире // 7 мая 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:29
 InoPressa. Крушение самолета Минобороны РФ по пути в Сирию
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 12:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016