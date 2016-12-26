Дайвер показал затонувшую яхту на дне Запорожского водохранилища

Дайвер Юрий Батаев опубликовал в Сети видео своего погружения на дно Запорожского водохранилища, где на 30-метровой глубине с 1979 года находится яхта "Большая Медведица", пишет Znaj.ua.

Как отметил автор сюжета в подписи, судно, спущенное на воду в 1975 году, участвуя в регате "Кубок большого Днепра-79", 27 июля столкнулось с самоходной баржей "Кура" и затонуло. Инцидент произошел в полночь, однако весь экипаж во главе с капитаном Валерием Добрый-Вечером, спасся.

На видео заметно, что яхта пребывает в хорошем состоянии, хотя все попытки поднять или хотя бы перетянуть ее на мель успехом не увенчались.

После публикации ролика в комментариях отписался один из членов экипажа яхты, который рассказал о событиях той ночи.

По его информации, на гонки "Большая Медведица" шла как судейское судно, но на самом деле несла багаж участников регаты. "За собой мы тянули переделанный в крейсер швертбот, потерявший бульбу киля. Шли под мотором. Засыпая, услышали перегазовки двигателя. А потом удар в правый борт. Яхта наклонилась и осталась в таком положении", – написал очевидец.

Оказалось, произошло следующее. Между Днипром и Запорожьем, где фарватер делает широкую дугу, в центре поворота стоял буй. "Кура" тянула счаленный нефтегруз, у которого были проблемы с двигателем. Чтобы быстрее добраться до Киева, капитан судна решил срезать поворот и шел по встречной полосе фарватера. При этом горели только обычные огни, в то время, как судно на буксире не имело габаритных огней и не было заметно.

При попытке яхты разминуться с "Курой" правыми бортами нефтегруз ударил борт "Большой Медведицы", в результате чего та вскоре пошла на дно.

Напомним, в январе в Одессе затонула любимая яхта бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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