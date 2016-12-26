В Одесском заливе дайверы установили на 20-метровой глубине новогоднюю ёлку

В Одесском заливе, в Черном море, почти на 20-метровой глубине дайверы установили новогоднюю елку.

Как сообщил УНИАН один из участников акции Николай Андрианов, полутораметровую сосну в выходные установили в центре Одесского залива (более 5 км от берега), рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки.

Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе, в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, "водили хоровод и встретили Рождество".

В подводном празднике изъявили желание принять участие около 20 человек. Поэтому было совершено два погружения – в субботу и воскресенье.

"В то, время как нормальные люди праздновали Рождество или Хануку, несколько сумасшедших решили провести подводную новогоднюю вечеринку. Команда подобралась отличная, и с погодой нам очень повезло, было плюс шесть", - отметил Андрианов.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины.

Cсылки по теме: