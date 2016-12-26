Шкиряк предполагает, что Ту-154 взорвали российские спецслужбы. Бирюков резко прокомментировал падение самолёта

Советник главы МВД Зорян Шкиряк не исключает, что за авиакатастрофу ТУ-154 могут нести ответственность российские спецслужбы. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Советник Порошенко объяснил, почему украинцы радуются трагедии Ту-154



"Если говорить абстрактно о том, что произошло, я не отвергаю версию, что этот самолет могли подорвать российские спецслужбы... Это делается сознательно для того, чтобы выполнять те задачи, которые сегодня будут отводить российское общество от социально-экономических проблем", - отметил он.

При этом Шкиряк отметил, что, по его мнению, и убийство посла РФ в Турции, и падение ТУ-154 над Черным морем - это все звенья цепи расплаты России за военные преступления в Сирии и в Украине.

"Это все звенья цепи расплаты России за те преступления против человечества, преступления против всяческих норм человеческой христианской морали, которые они сегодня совершают. Это следствие той страшной, кровавой вакханалии, которую Путин каждый день творит как в Украине, так и в Сирии. Это все следствие тех десятков, если не сотен тысяч убитых сирийских детей, женщин, стариков. Это последствия невинно пролитой крови украинцев", - сказал он.

Советник Порошенко объяснил, почему украинцы радуются трагедии Ту-154



Советник президента Украины Юрий Бирюков резко прокомментировал падение российского самолета в Черное море. Об этом он написал в своем Facebook.

"Это самый парадоксальный парадокс – жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды. Когда курсанты их артиллерийских училищ сдавали зачеты по стрельбе, практикуясь на обстрел 72 и 79 бригад ВСУ – ордынцы радовались. Гибли и военные, гибли и мирные. Они радовались. Песни пели, "вежливых людей" отмечали и награждали. Грохнулся самолет МО РФ. Появилось только одно желание – отнести в посольство орды бутылочку "Боярышника", – пишет он в заметке.

Самолет Минобороны РФ пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, вскоре после вылета из Сочи на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии, откуда совершались налеті российской авиации на Алеппо. На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме них в самолете также находилась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная своими отрицаниями присутствия российских войск на Донбассе.

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