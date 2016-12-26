Ветераны АТО начали блокаду оккупированных территорий на Донбассе с требованием отпустить заложников

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.

"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник 26 декабря в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.

Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, однако каналы по-прежнему работают.

"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.

"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.

В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.

"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал Акимович.

Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов ради освобождения пленных выдвинули боевикам ультиматум, пригрозив блокадой: "Если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или не состоится обмен, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий". "Мы перекроем снабжение любой контрабанды как туда, так и назад", - сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Так, напомним, украинская сторона отдает 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут.

23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что вопрос об освобождении боевиками заложников был вновь сорван.

Ранее сегодня, 26 декабря, главари боевиков ОРДЛО заявили о намерении передать двух пленных женщин.

Добавим, что министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе, аргументируя это тем, что такая практика может привести к отключениям электроэнергии на подконтрольной территории Украины. Черныш также не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.

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