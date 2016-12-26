Коломойский закрывает проект Ukraine Today, так как функцию иновещания взяло на себя государство

Медиагруппа 1+1, принадлежащая бизнесмену Игорю Коломойскому, с 1 января 2017 года решила закрыть проект иновещания Ukraine Today.
Об этом в понедельник 26 декабря говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы.
В медиагруппе считают, что сейчас функцию иновещания взяло на себя государство и поддерживать проект дальше нецелесообразно.
"Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", - цитируется в сообщении генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко.
Напомним, с 11 августа 2014 года один из крупнейших украинских медиа-холдингов "1+1 медиа" запустил в тестовом режиме международный новостной телеканал Ukraine Today. Вещание телеканала в полном объеме было запущено с 24 августа. Телеканал вещал в кабельных сетях 12 стран, а также в Интернете. С 1 апреля прекратил свое ТВ-вещание и стал интернет-площадкой.
Основная цель Ukraine Today – освещение событий в Украине для международной аудитории.
Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О системе иновещания Украины", внесенный Кабинетом министров. За данное решение проголосовали 245 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным законопроектом предусмотрено создание юридического лица в форме государственного предприятия "Иновещательная телерадиокомпания Украины "Ukraine Tomorrow" (ИНТУ), которое будет обеспечивать потребности иностранной аудитории, в частности иностранных украинцев, формировать положительный имидж Украины в мире путем оперативного, объективного информирования о событиях в Украине, официальной внутренней и внешней политике и позиции государства, деятельности государственных органов.
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