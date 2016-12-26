Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки. Разведка сообщает о 18 убитых боевиках за неделю

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Пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Разведка сообщает о 18 убитых боевиках за неделю
За 5 дней обострения на Донбассе украинская сторона просила тишины 846 раз
"Вследствие боевых действий за сутки пять наших бойцов получили ранения, погибших нет", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.
Лысенко проинформировал, что четверо военных получили ранения и контузии во время обстрелов в с.Луганское, еще один – в Верхнеторецком.
Спикер Минобороны отметил, что за минувшие сутки активность противника увеличилась.
"Прежде всего, это касается донецкого и мариупольского направлений, в частности основных "горячих точек" - Луганского и Широкино", - отметил он.
На луганском направлении вчера было относительно спокойно. Противник совершил 3 краткосрочных обстрелы в Станице Луганской и Новозваниовке.
На донецком направлении с 7 утра противник начал обстрел позиций сил АТО в Луганском. Уж во второй половине дня противник ввел в действие бронетехнику и минометы. Боевики нарушали режим тишины почти по всему горловском периметру (участок фронта Зайцево - Верхнеторецкое). Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.
На мариупольском направлении в Марьинке и окрестностях вчера было тихо. По одному обстрелу произошло в Новотроицком и Старогнатовке. На участке фронта Павлополь - Широкино, как и раньше, очень неспокойно – противник массово применяет минометы, эпизодически - пушки. По позициям сил АТО было выпущено около 40 мин и несколько снарядов. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.
Разведка сообщает о 18 убитых боевиках за неделю
В период 19-25 декабря потери боевиков составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными. Об этом сообщает Главное управление разведки.
Так, по данным разведчиков, в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты из Новоазовска ВС РФ 3 убиты и пять ранены.
В составе 2 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Луганске, ранен один военнослужащий. В составе 7 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Брянке, 15 человек убиты и 32 ранены.
"В гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск", - добавили в разведке.
За 5 дней обострения на Донбассе украинская сторона просила тишины 846 раз
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации огня инициировала 846 попыток прекращения огня во время обострения на Светлодарской дуге в период с 15 по 22 декабря. Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Анатолий Петренко, передает "Украинская Правда".
По его словам, прекращение огня – это одна из основных задач СЦКК, для этого применяются все имеющиеся механизмы, в том числе СММ ОБСЕ.
"Если говорить о статистике, то в острый период с 18 по 22 декабря у нас было официальных 846 попыток прекращения огня и введения режима тишины", - сказал Петренко.
"При этом положительно сработали 415 раз, то есть коэффициент полезного действия составлял 49%. Мы вынуждены констатировать, что по запросу украинской стороны такой режим сработал только в 38% от общей численности запросов", - добавил Петренко.
"Это свидетельствует о том, какое было высокое напряжение и насколько были настроены НЗФ соблюдать требования по прекращению огня и установлению режима тишины", - добавил он.
Он подчеркнул, что в течение тех 3 дней произошло 153 нарушения режима прекращения огня по всей линии разграничения. Было зафиксировано 78 обстрелов из тяжелого и запрещенного минскими соглашениями вооружения: зафиксированы почти 2400 разрывов мин и снарядов.
"При этом зафиксированы разрывы 53 снарядов артиллерии 152 мм калибра и 280 разрывов артиллерийских снарядов 122 мм. На отдельных направлениях применялись танки.
23 декабря, в канун объявления режима тишины, о котором было договорено в Минске - произошло наибольшее количество обстрелов – 54, из них 34 с применением запрещенных минометов и артиллерии. Зафиксированы почти 700 разрывов мин и снарядов, в том числе РСЗО, артиллерия калибра 152 и 122 мм.
В тот день, по словам Петренко, была предпринята 221 попытка договориться о прекращении огня, эффективность достижения режима тишины составляла 51%.
В то же время Петренко сообщил, что после введения "режима тишины" с 0 часов 24 декабря "абсолютной тишины не было".
"В течение первого дня было более 40 нарушений, в том числе с применением минометов. А 25 декабря - 32 случая нарушения режима прекращения огня, в том числе 10 случаев с запрещенного оружия - артиллерия и минометы", - сказал Петренко.
Он добавил, что в основном огонь ведется с территории в зоне ответственности ОРДО.
"Об ОРЛО - там эпизодические выстрелы, их удается прекратить в течение относительно короткого периода времени", - сказал он.
В целом, по словам Петренко, за эти два дня процедура прекращения огня работает значительно лучше.
"В почти 90% случаев огонь прекращается через 15-20 минут после обращения", - сказал Петренко.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
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