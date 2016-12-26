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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан почти готовы признать Крым территорией РФ, - Чубаров
время публикации: 12:56
последнее обновление: 13:30
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Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан почти готовы признать Крым территорией РФ, и поэтому МИД Украины должен как минимум провести работу с послами этих стран. Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат (БПП) Рефат Чубаров.

"Для меня болезненно - четыре государства бывшего Советского Союза Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан, эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поступков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - отметил крымскотатарский лидер.

При этом Чубаров подчеркнул, что Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса.

"Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе. - Ред.), а в Крым они (оккупационная власть. - Ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, которые находятся на материковой Украине", - сказал Чубаров.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму.

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