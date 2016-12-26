Оккупанты 26 раз обстреляли позиции сил АТО из артиллерии и танков, и заставили ВСУ открыть ответный огонь

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Российско-оккупационные войска в течение сегодняшнего дня 26 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.
Об этом в понедельник 26 декабря сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксированы и обстрелы 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному", - говорится в сообщении.
По данным штаба АТО, с целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.
Кроме того, на Донецком направлении террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе получили ранения пять военнослужащих ВСУ.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Согласно данным разведки, в период 19-25 декабря потери боевиков составили 18 человек убитыми и 38 ранеными.
Вечером 23 декабря силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
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