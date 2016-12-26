СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов, через которую финансировалась "ДНР"

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что в конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.

"Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке.

Ранее в Бахмутском районе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали информаторскую сеть российских оккупационных войск.

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