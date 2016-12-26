Суд отложил рассмотрение ходатайства ГПУ о возможности заочного осуждения Януковича за госизмену

Печерский райсуд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича за государственную измену.

Соответствующее решение суд огласил в понедельник 26 декабря вечером, поскольку защита подала ходатайство об отводе судьи Кристины Тарасюк, передает УНИАН.

В суде сообщили, что результаты электронной системы определения нового судьи будут ориентировочно объявлены завтра, 27 декабря.

После отказа суда привлечь Януковича для дачи объяснений в режиме видео-конференции по поводу заявленного Генпрокуратурой ходатайство адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил об отводе судьи Тарасюк. Защита считает ее предвзятой относительно рассмотрения материалов ходатайства.

Так, сегодня Печерский райсуд Киева должен был определиться относительно возможности заочного осуждения Януковича по обвинению в государственной измене. Соответствующее ходатайство было направлено военной прокуратурой Генпрокуратуры.

28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу в отношении 5 бывших "беркутовцев".

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч .5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Cсылки по теме: