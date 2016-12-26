Синоптики ожидают небольшой снег, местами - дождь

Сегодня в Украине будет облачно, пройдет небольшой кратковременный снег. Об этом сообщает Gismeteo.
"В понедельник, 26 декабря, в Украине ожидается облачная погода, по всей территории страны пройдет небольшой кратковременный снег, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается небольшой снег и небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха ночью составит -5...0 С, днем столбики термометров будут подниматься в пределах 0...+5 С.
В Киеве установится облачная погода, утром ожидается небольшой снег, вечером — небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток составит 0...+2 С.
Ранее синоптики спрогнозировали, что зима 2016 - 2017 годов в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.
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