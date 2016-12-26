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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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СБУ не хватает финансирования. Грицак: работаем на патриотизме
время публикации: 09:38
последнее обновление: 10:17
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Службе безопасности Украины не хватает денег, а бюджет на следующий год выделяет меньше, чем нужно ведомству. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак в эфире "112 Украина".

"Наш бюджет - по памяти, это то, что нам удалось отстоять, - это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили - чуть более 7 млрд. Более того, свыше 80% из нашего бюджета – это заработная плата и начисления на нее", - отметил Грицак.

"Я открою сейчас страшную военную тайну, но я должен это сказать, к большому сожалению: в конце текущего года денежное содержание работников Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", - сказал глава СБУ.

По его словам, сотрудники Службы получали меньшую зарплату, чем люди на похожих должностях в Госпогранслужбе, МВД или Нацполиции.

"Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал Грицак.

Что касается проблемы кибератак, глава спецслужбы заверил, что следователи работают "на патриотизме" против сотрудников сферы IT, "которые получают большие деньги и устраивают хакерские атаки".

Грицак сообщил, что третьем-пятом году работы работников СБУ из-за их низкой зарплаты на переманивают к себе коммерческие организации.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, что его министерство получило "удовлетворительный бюджет" на следующий год.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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