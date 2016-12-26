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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Сайт Минобразования атаковали хакеры
время публикации: 13:26
последнее обновление: 13:26
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Сайт Министерства образования и науки Украины не работает вследствие Ddos-атаки на выходных

Сайт Министерства образования и науки Украины не работает вследствие Ddos-атаки на выходных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника "Интерфакс-Украина", сама атака была совершена на выходных и в результате нее сайт не работает.

Атака на данный момент уже завершилась, ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены.

Напомним, за год было зафиксировано 247 хакерских атак на системы госструктур.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак рассказал, как спецслужбы РФ сделали Украину полигоном для хакерских экспериментов.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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