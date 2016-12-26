Крымские оккупанты позволили омбудсмену увидеть троих политзаключённых

Оккупационные власти Крыма позволила украинскому омбудсмену встречу с тремя из 42 украинцев, содержащихся в тюрьмах в Крыму. Об этом на своей странице Facebook написал руководитель секретариата омбудсмена Валерии Лутковской Богдан Крикливенко.

Встрече Лутковской с Чийгозом в Крыму препятствуют – адвокат



"Это произошло, мы в Симферополе! После 3 месяцев, и особо тяжких 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащимися в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть", - сообщил он.

"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом", - добавил он.

Он сообщил, что по состоянию на 14 часов уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находились на территории СИЗО. Симферополь.

"Следует отметить, это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована. Мы своих не бросаем! Борьба продолжается!" - подчеркнул Крикливенко.

Встрече Лутковской с Чийгозом в Крыму препятствуют – адвокат



Оккупационные власти Крыма препятствуют встрече украинского омбудсмена Валерии Лутковской с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом. Об этом адвокат Николай Полозов написал в своем твиттере по итогам 60-го судебного заседания по делу Чийгоза в понедельник.

По словам Полозова, заседания суда было завершено внезапно "с целью исключить общение Лутковской с Чийгозом в СИЗО и возможностью ее посещения суда".

Полозов также сообщил, что на заседании в понедельник рассматривались фотографии акции протеста крымских татар и проукраинских активистов 26 февраля 2014 года за период с 12:47 до 12:57. По его словам, на этих фотографиях не было видно ни Чийгоза, ни оружия в руках проукраинских активистов, однако была видна активность пророссийского митинга, участники которого пытались препятствовать своим оппонентам.

Адвокат сообщил, что следующее заседание состоится во вторник в 9:30.

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