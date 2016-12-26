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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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МИД объяснил, почему Украина поддержала резолюцию ООН об Израиле
время публикации: 08:26
последнее обновление: 10:52
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Определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами
МИД объяснил, почему Украина поддержала резолюцию ООН об Израиле
"Украина ... неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - отметили в МИД

Определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном вечером 25 декабря, относительно позиции делегации Украины во время рассмотрения резолюции СБ ООН №2334 о положении на Ближнем Востоке.

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СМИ: Нетаньяху распорядился свести к минимуму контакты с Украиной

"В течение многих лет Украина занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами", - отмечает украинская сторона в своем заявлении.

"Украина ... неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что текст резолюции является сбалансированным: "она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны - Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом".

При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинские-израильские отношения "основаны на взаимном уважении и общности интересов" и выразили уверенность, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле" не помешает этим отношениям.

СМИ: Нетаньяху распорядился свести к минимуму контакты с Украиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие контакты с чиновниками из 12 стран, в том числе из Украины, в связи с голосованием в Совбезе ООН. Об этом сообщает Армейское Радио, а также газета Haaretz со ссылкой на итоги воскресного заседания Кабмина и данные от ввысокого израильского чиновника, который говорил на условиях анонимности, пишет DW.com.

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 25 декабря, дал поручение министерству иностранных дел минимизировать рабочие контакты с 12 странами, представители которых в Совете Безопасности ООН поддержали резолюцию с осуждением израильской поселенческой деятельности.

"В следующий период путешествуйте меньше в страны, которые голосовали против нас", - цитирует газета обращение премьера к чиновникам на заседании.

Решение касается Украины, России, Китая, Японии, Франции, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Глав МИД этих стран не будут принимать в Израиле, отмечает газета. Кроме того, заморожена координация встреч Нетаньяху с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьером КНР Ли Кэцян, которые должны были состояться в швейцарском Давосе. В МИД Израиля на запрос издания отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в пятницу вечером Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США. Ранее американские власти всегда ветировали подобные резолюции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Владимира Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

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