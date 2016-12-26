С 1 января украинцы будут иметь полгода на поиск семейных врачей

С 1 января 2017 года украинские граждане должны начинать искать своих врачей, им на это будет выделено полгода. Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью "Украинской правде".

"С 1 января начинается смена в первичном звене. Люди должны начинать искать своих врачей - на это есть полгода. А уже в июле мы надеемся начать подписание договоров между пациентами и врачами", - рассказала Супрун.

По ее словам, за эти шесть месяцев Минздрав будет работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них будет выглядеть первичное звено.

"Это будут центры первичной помощи, поликлиники, частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему", - сказала и.о. министра.

Кроме того, по словам Супрун, кк июлю Минздрав планирует собрать "все реестры пациентов, которые существуют в стране, а их очень много".

И.о. министра сообщила, что к 1 апреля должен быть запущен базовый уровень E-Health с реестром врачей и пациентов.

"Сейчас мы вносим в систему все имеющиеся данные. Затем спускаем ее на первичное звено с июля, чтобы все врачи вписали в базу своих пациентов", - отметила она.

Отвечая на вопрос, как пациентам сориентироваться с выбором хорошего врача, Супрун сказала, что в таком случае "очень хорошо работает "сарафанное радио", поскольку люди передают друг другу, довольны или нет они своим врачом.

"Пациенты довольны или не довольны, они передают информацию друг другу. Так же и врачи. У многих пациентов есть знакомые врачи, или специалисты, у которых они уже были, от них также можно узнать, где есть хороший врач и куда можно пойти. Если я живу в селе и там есть пять врачей, то я начну работать с одним из них и со временем увижу, хорош он или нет", - подчеркнула и.о. министра.

При этом Супрун не исключает, что в первый год люди будут чаще менять своих врачей, поскольку подписанный договор можно изменить, если врач или пациенты не хотят дальше сотрудничать.

"Но мы надеемся, что за год-два все стихнет, и мы все будем иметь своих врачей", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что на приём к министру здравоохранения теперь можно записаться через Интернет.

Также Министерство здравоохранения откроет кол-центр, где можно будет получить консультацию врача вместо того, чтобы вызывать на дом "скорую помощь".

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