Омбудсмены Украины и России посетили трёх украинцев в СИЗО Симферополя

Уполномоченные Украины и России по правам человека посетили украинских заключенных, содержащихся в СИЗО в Симферополе, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Вместе с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе", - написала Москалькова в понедельник в Instagram.

Она отметила, что Лутковская встретилась с тремя заключенными, в том числе с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом.

"В свою очередь, собираюсь посетить задержанных в Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве", - добавила уполномоченный.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил Укринформу, что встреча украинского омбудсмена Валерии Лутковской с политзаключенным Ахтемом Чийгозом длилась около одного часа.

"Мне известно, что встреча Лутковской с Чийгозом длилась почти час", - сообщил Чубаров.

По его словам, детали встречи будут известны позже. "Они дозируют информацию, и это понятно", - пояснил глава Меджлиса.

Комментируя событие, он отметил, что встречи Лутковской с политзаключенными в Крыму являются "первыми шагами в результате большой работы".

По словам Чубарова, в ходе визита украинского омбудсмена в Крым планируются также встречи с родственниками украинских политзаключенных.

Ранее сегодня адвокат Николай Полозов сообщал, что оккупационные власти Крыма препятствуют встрече Лутковской с Чийгозом.

Напомним, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, происходивших перед зданием Верховного Совета Автономной республики Крым 26 февраля 2014 года, накануне российской оккупации полуострова.

Чийгозf, как главноuj обвиняемоuj, могут осудить на 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими же названы "титушки" из "Крымской самообороны".

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