Оккупанты обещают отпустить двух пленниц и пиарят на этом Савченко

После того как Украина в качестве жеста доброй воли решила передать оккупантам 15 человек из списка по обмену, главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать двух пленных женщин. Об этом сообщает сайт, подконтрольный боевикам оккупированной части Луганской области.

СБУ: мы радуемся каждому освобождению



"Мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в совместном заявлении главарей боевиков.

Сообщая о своем решении они заступились за Савченко, которая якобы попала под "яростную критику официальных киевских властей".

Отметим, что такое заявление появилось в день, когда Савченко планировала представить свой политический проект, и данный факт может подтверждать версии экспертов об использовании бывшей летчицы и пленницы в схемах Кремля.

Позже Савченко на Facebook-странице сообщила об изменении времени и места презентации общественной платформы "РУНА" из Киева на Львов. Запад переносится на 27 декабря "в связи с болезнью одного из участников".

В свою очередь официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко уже заявила "Украинской правде", что в группе приветствуют освобождение любого украинца из плена.

"Мы счастливы освобождению каждого человека. Если передача украинской стороной 15 тех, кого просили в ОРДЛО, среди которых есть 6 женщин, способствует освобождению и разблокированию этого процесса, мы счастливы", - заявила Геращенко.

Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в Минском процессе.

Трехсторонняя группа в Минске состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Представители боевиков имеют там статус приглашенных и напрямую с ними никто переговоров не ведет.

7 декабря Савченко тайно, вопреки переговорной линии Украины, встретилась с главарями боевиков в Минске. Во встрече также принимал участие представить в гуманитарной подгруппе от РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласованной. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Сначала Савченко заявляла, что на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря она объявила о "договоренности" об обмене пленными в пропорции 1 к 4.

А в СБУ отметили, что кулуарно обсуждались вопросы "не только заложников, а также вопросы амнистии и снятия экономических санкций".

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и украинской делегации в ПАСЕ.

Россия давно настаивает, чтобы Украина вела переговоры з боевиками напрямую. Украина заявляет, что не ведет переговоров с террористами.

В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

СБУ: мы радуемся каждому освобождению



Советник главы СБУ Юрий Тандит приветствует решение оккупантов отпустить двух пленных женщин.

"Мы рады будем любому освобождению. На результат работает не только наша Минская группа – эксперты, волонтеры, общественные деятели. Но мы рады передаче кого-то из наших граждан через политиков. Фактически, самое главное – это освобождение людей. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Тандит подчеркнул: "Мы бы не хотели, чтобы на этом освобождении двух женщин все остановилось".

Отвечая на вопрос о том, когда эти две женщины могут быть пережданы Надежде Савченко, он сказал: "Не комментируем эту информацию, но я думаю, в ближайшее время".

Тандит также напомнил об инициативе, с которой выступила украинская сторона – по вопросу обмена пленными в формате "всех на всех".

"Мы готовы не просто отдать 15 человек, мы готовы отдать 228, чтобы забрать 48. Мы радуемся каждому освобождению", - подчеркнул он.

На вопрос о том, состоится ли такой обмен до конца года, советник главы СБУ сказал: "Не буду загадывать, я никогда не делаю авансовых заявлений. Потому что это может быть опасно в том числе для тех, кто будет проводить операцию по освобождению. Мы не анонсируем обмены. Мы просто их делаем".

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