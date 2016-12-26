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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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На Одесчине группа аферистов занималась вымогательством, выдавая себя за СБУ

время публикации: 12:15
последнее обновление: 12:16
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На Одесчине группа аферистов занималась вымогательством, выдавая себя за СБУ

Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины раскрыла группу аферистов в Одесской области, которая занималась вымогательством с местных предпринимателей, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Как сообщается на сайте спецслужбы, они требовали с бизнесменов до 150 тысяч долларов, угрожая уголовным преследованием.

Во время обысков в домах мошенников, у них нашли документы и материалы, которые подтверждают подозрения СБУ.

Напомним, в сентябре в Киеве были задержаны аферисты, которые "продавали" высокие должности.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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