СМИ: в Черкассах активисты митингуют против назначения Лютого главой полиции. МВД: это оптимальная кандидатура

В Черкассах представители общественности собрались перед зданием полицейского управления, требуя встречи с Валерием Лютым, назначенным в субботу начальником ГУ НП Черкасской области.

Об этом сообщает местное издание "Інфоміст".

В МВД считают оптимальным назначение Лютого начальником Черкасского облуправления полиции



"Возле здания ГУ НП в Черкасской области собрались несколько десятков активистов. Они требуют встречи с новоназначенным начальником полиции Валерием Лютым. Мужчины пытались прорваться в управление, но полиция их не пропускала", - говорится в сообщении.

Отмечают, что среди активистов были также депутаты областного совета от ВО "Свобода" Сергей Воронов и Юрий Ботнар. После потасовки возле отделения, которая длилась несколько минут, их пропустили в помещение.

Ранее в пресс-службе черкасской полиции сообщали, что и.о. руководителя Нацполиции Вадим Троян представил личному составу Черкасского ГУ НП Лютого как начальника управления.

3 и 4 ноября активисты ряда общественных организаций и представители политических сил протестовали против назначения Лютого на должность руководителя ГУ НП в Черкасской области и требовали проведения прозрачного конкурса на эту должность. Вечером 4 ноября под зданием местного управления полиции участники протестов жгли шины. После этого министром внутренних дел Арсеном Аваковым с на тот момент председателем Национальной полиции Хатией Деканоидзе было принято решение о приостановлении назначения для консультаций с общественностью.

Валерий Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 году Лютый ушел из МВД на пенсию, а в 2013 – стал советником харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города народный депутат Егор Соболев заявлял, что начальник полиции Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.

В МВД считают оптимальным назначение Лютого начальником Черкасского облуправления полиции



Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко считает оптимальным назначение экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса, бывшего начальника полиции Кривого Рога, экс-заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области Валерия Лютого, против назначения которого протестовали активисты, начальником Черкасского облуправления полиции.

Об этом Шевченко сообщил "УНИАН".

"Со всем уважением к общественным организациям, в частности и тех, которые проводят акции, они не являются истиной в последней инстанции, которая формирует точку зрения общественности всего региона. Черкасская область уже долгое время без главного полицейского. Это недопустимо, это очень плохо влияет на криминогенную ситуацию в Черкасской области. Именно поэтому было принято решение предыдущим руководством Нацполиции, ведь приказ (о назначении на должность) издала еще прежняя руководитель Нацполиции (Хатия Деканоидзе) о назначении этого человека (Лютого) на должность начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области", - сообщил он.

Вместе с тем Шевченко призвал посмотреть на результаты работы Лютого.

"Затем после протестов была некоторая приостановка действия этого приказа. С общественностью общались, их убеждали руководители Нацполиции в отсутствии на самом деле обоснованных претензий или реальных замечаний к Лютому. В конце концов, давайте мы попробуем дать человеку шанс поработать. Руководство Нацполиции убеждено, что это будет эффективный шаг, и он (Лютый) справится с Черкасской областью с точки зрения борьбы с преступностью и криминалом", - заявил Шевченко.

"Нынешний закон о Нацполиции предусматривает такую радикальную норму, как выражение недоверия общиной территории в виде областного совета недоверия руководителю территориального органа Нацполиции, если, по мнению общины, он не справляется или действует не так, как хочет того община", - добавил спикер МВД.

"Руководство Нацполиции, при всем уважении общественных организаций, все же убеждает, что это кадровое решение является оптимальным. Поэтому руководство Нацполиции убеждает, что со временем можно будет сделать реальные выводы", - отметил он.

Cсылки по теме: