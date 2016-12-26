В МИД Украины и Израиля договорились согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски был приглашен в Министерство иностранных дел Украины с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия Советом безопасности ООН резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков по результатам голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины на поддержку упомянутого проекта", - сказано в сообщении пресс-центра МИД, обнародованном в понедельник 26 декабря.

Отмечается, что Украина придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах.

"По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - сказано в сообщении.

В МИД Украины отметили что, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий: проведении в Киеве очередного раунда переговоров по проекту соглашения о свободной торговле, подготовке к подписанию имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами соглашению, регулирующему трудовую миграцию, а также продолжении переговоров о дальнейшей либерализации авиасообщения.

Было также договорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок. По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль, между тем, отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях.

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