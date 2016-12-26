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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Луценко считает, что ночные бульдозеры и полицейские зачистки недопустимы борьбе с МАФами в Киеве
время публикации: 11:41
последнее обновление: 11:41
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Луценко считает, что ночные бульдозеры и полицейские зачистки недопустимы борьбе с МАФами в Киеве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков относительно сноса малых архитектурных форм (МАФов).

"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он подчеркнул, что недопустимы "ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношении предпринимателей".

В комментариях, отвечая на вопрос относительно "титушек", Луценко сообщил, что "открыли дело, уже знаем откуда".

Как известно, в последнее время в разных районах Киева происходили сносы МАФов, часто в сопровождении потасовок и конфликтов.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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