Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ

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Суд освободил от уголовной ответственности жителя Луганска - бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Как сообщает СБУ, мужчина присоединился к террористам с началом боевых действий. Позже, поняв ошибочность своего выбора, ушел от подельников и скрывался на временно оккупированных территориях.
Узнав от семьи о программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею и добровольно сдался украинским правоохранителям.
Ранее СБУ запустила сайт для боевиков, которые раскаялись в своих преступлениях.
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