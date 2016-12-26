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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ
время публикации: 11:20
последнее обновление: 11:20
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Суд освободил от уголовной ответственности жителя Луганска - бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Как сообщает СБУ, мужчина присоединился к террористам с началом боевых действий. Позже, поняв ошибочность своего выбора, ушел от подельников и скрывался на временно оккупированных территориях.

Узнав от семьи о программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею и добровольно сдался украинским правоохранителям.

Ранее СБУ запустила сайт для боевиков, которые раскаялись в своих преступлениях.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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