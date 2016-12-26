СМИ: новогодний корпоратив ГФС обошёлся в миллион гривен

СМИ оценивают стоимость новогоднего корпоратива для около 1000 сотрудников Государственной фискальной службы города Киева как минимум в 1 миллион гривен. Программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" подсчитала примерную стоимость празднования фискалов.

В распоряжении Госфискальной службы был предоставлен отдельный павильон №7 на территории национального комплекса "Выставка достижений народного хозяйства" (ВДНХ), вход в который позволяли по спискам.

Аренда такого павильона стоит около 50 000 гривен в сутки, еще 25 000 гривен - дополнительные арендные деньги за время, необходимое для декора помещения.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D шоу "Вартові мрій". Стоимость билетов на такое мероприятие - от 200 до 2000 гривен за посетителя в новогодний сезон, и 200-1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета в полтысячи гривен.

Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев. Выступление Пономарева на корпоративном мероприятии участники шоу-рынка оценивают примерно в 6-7 тысяч долларов.

Питание осуществлялось силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания - от 150 грн на одного человека. Поэтому угощение стоило не менее 150 000 гривен.

Общая стоимость мероприятия составляет около одного миллиона гривен, пишет издание. Подобную цифру подтвердили программе и источники в Госфискальной службе.

По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальные - профсоюзные органы ГФС.

Ранее СМИ узнали, как провели новогодние корпоративы "Блок петра Порошенко" и "Самопомич".

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