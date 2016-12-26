Консул Израиля: мы будем работать, чтобы голосование в ООН не сказалось на соглашениях с Украиной

Почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков рассчитывает, что украинская и израильская сторона будут прилагать усилия для того, чтобы последствия голосования Украины за резолюцию Совета безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях, не отразилась на двусторонних соглашениях.

Обзор прессы. Резолюция для Израиля: "пощёчина" от Украины или "последовательная позиция"?



"Мы будем все вместе работать, чтобы это (голосование в ООН – ред) никак не сказалось ни на каких соглашениях – ни на тех, которые уже приняты, ни на перспективных. Мы будем также работать над тем, что состоялось Соглашение о Зоне свободной торговли, которое очень важно", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Вишняков выразил надежду на то, что 25-летние отношения между странами не будут перечеркнуты одним голосованием. "Я думаю, что я, посольство Израиля, группа дружбы парламента Украины и Израиля приложат все усилия, чтобы как-то эту ситуацию нивелировать. Более того, я уверен, что это была безвыходная ситуация. Никто целенаправленно не ищет, как испортить отношения. Я думаю, что мы все будем прикладывать максимальные усилия, чтобы эти отношения наладились в максимально быстрый срок. Я надеюсь, что эта ситуация ненадолго и наши дружественные страны пойдут друг другу навстречу", - отметил он.

Консул также выразил мнение, что данная ситуация возникла по вине США. "Я думаю, что весь этот театр абсурда при голосовании возник из-за инициативы Соединенных Штатов Америки, когда они не наложили вето на эту "антиизраильскую" инициативу. Я думаю, что это связано с тем, что были достаточно негативные отношения между администрацией президента Обамы и администрацией Нетаньяху. Я думаю, когда придет новая администрация Трампа – он уже делал соответствующее заявление – глобальная картина изменится. И у Украины с Израилем отношения наладятся", – рассказал Вишняков.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН, сообщил источник в МИД, передает "Интерфакс-Украина".

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", - рассказал собеседник агентства.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Напомним, в пятницу вечером Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США. Ранее американские власти всегда ветировали подобные резолюции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Владимира Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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