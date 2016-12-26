В Харькове возле автоцентра взорвалась граната

Ночью у автоцентра по улице Шевченко в Киевском районе Харькова взорвалась граната. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В результате происшествия, которое произошло на улице Шевченко, никто из граждан не пострадал. Информация поступила в службу "102" 25 декабря в 2:30... По предварительным данным, у автоцентра ночью взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время правоохранители принимают меры по установлению лиц, которые оставили боеприпас.

По сообщению полиции, факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

Cсылки по теме: