В Харькове возле автоцентра взорвалась граната

Ночью у автоцентра по улице Шевченко в Киевском районе Харькова взорвалась граната. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"В результате происшествия, которое произошло на улице Шевченко, никто из граждан не пострадал. Информация поступила в службу "102" 25 декабря в 2:30... По предварительным данным, у автоцентра ночью взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время правоохранители принимают меры по установлению лиц, которые оставили боеприпас.
По сообщению полиции, факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".
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