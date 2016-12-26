На Донбассе ликвидировали международный канал связи террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска. Злоумышленники по технологии IP-телефонии маршрутизировали телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.

"Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и три тысячи Sim-карт мобильных операторов", - говорится в сообщении.

Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР", отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что ФСБ переправила в Украину партию GPS-трекеров, которые можно подслушивать.

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