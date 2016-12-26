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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Телебашня на Чонгаре уже 90 метров. Вещание на Крым начнётся до конца зимы
время публикации: 10:32
последнее обновление: 11:20
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Член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский инициировал конкурс среди радиостанций, которые будут вещать на территорию оккупированного Крыма

Член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский инициировал конкурс среди радиостанций, которые будут вещать на территорию оккупированного Крыма.

"Чонгарская вышка, которая строится для нужд Крыма, уже составляет девяносто метров", - сообщил Костинский в Facebook.

По его словам, развитие вещания на территорию полуострова осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.

Заместитель министра информационной политики Артем Биденко сообщил Укринформу, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телебашни начнется до конца зимы.

"Не могу сказать точную дату, но то, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное, на Крым - вероятность 80%, к концу зимы - 100%", - отметил он.

Монтаж телевышки в Чонгаре начался 2 декабря. Оккупационные "власти" полуострова пообещали не допустить вещания украинских каналов в Крыму с материковой Украины.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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