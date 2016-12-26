Телебашня на Чонгаре уже 90 метров. Вещание на Крым начнётся до конца зимы

Член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский инициировал конкурс среди радиостанций, которые будут вещать на территорию оккупированного Крыма.
"Чонгарская вышка, которая строится для нужд Крыма, уже составляет девяносто метров", - сообщил Костинский в Facebook.
По его словам, развитие вещания на территорию полуострова осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.
Заместитель министра информационной политики Артем Биденко сообщил Укринформу, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телебашни начнется до конца зимы.
"Не могу сказать точную дату, но то, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное, на Крым - вероятность 80%, к концу зимы - 100%", - отметил он.
Монтаж телевышки в Чонгаре начался 2 декабря. Оккупационные "власти" полуострова пообещали не допустить вещания украинских каналов в Крыму с материковой Украины.
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