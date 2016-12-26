В селе на Ривненщине произошла массовая "пьяная" драка со стрельбой: пострадали 11 человек

В селе Деражне Костопольского района Ривненской области возле одного из развлекательных заведений произошла массовая драка со стрельбой, 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, около 2:00 ночи, 25 декабря, в полицию от жителя с.Деражного поступило сообщение о массовой драке со стрельбой.

По информации полиции, во время застолья потасовка произошла между жителями села Деражне Костопольского района Ривненской области и представители из села Цумань Киверцовского района Волынской области. Владельцы заведения пытались самостоятельно прекратить конфликт, однако драка продолжилась на улице.

"Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, начав драку, а затем и стрельбу. 52-летний супруг владелицы заведения в результате падения у автомобиля поломал руку. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения", - сказано в сообщении.

По информации полиции, молодые люди приехали отдыхать из Волыни в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи.

"Это не первый случай, когда в этом селе начинается "пьяная" драка с участием жителей нашей и соседней с нами Волынской области. Поэтому мы обратились с ходатайством к председателю сельского совета села Деражне о вынесении на рассмотрение депутатов вопрос об ограничении режима работы развлекательного заведения", - отметил начальник Костопольского отдела полиции Николай Ловин.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех участников ночного инцидента. На месте происшествия изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик с маркировкой "Терен-4".

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