Черныш - против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения в зоне АТО

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе, потому что это может привести к отключениям электроэнергии на подконтрольной территории Украины.
"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", - сказал министр в понедельник 26 декабря, комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, с неподконтрольных территорий поставляется 9-9,2 млн тонн угля в год, потому что теплоэлектроцентрали строились для работы с определенным типом угля – антрацитом, который есть в основном на неподконтрольных территориях. При этом такой уголь добывается на шахтах, которые принадлежат украинским компаниям и сжигается на украинских же предприятиях.
Министр не считает, что такой запрет сможет поспособствовать процессу освобождения заложников.
Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности поставило задачи ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО в объемах более 9 млн тонн в год. "И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", – заявил министр Игорь Насалик 22 декабря.
Напомним, 23 декабря истек срок ультиматума, который неделю назад - 16 декабря - бойцы добровольческих батальонов ради освобождения пленных выдвинули боевикам, пригрозив блокадой: "Если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или не состоится обмен, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий". "Мы перекроем снабжение любой контрабанды как туда, так и назад", - сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.
В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.
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