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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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Ельченко: Украина поддержала резолюцию ООН по Израилю из-за позиции мирового сообщества
время публикации: 22:52
последнее обновление: 22:58
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Ельченко: Украина поддержала резолюцию ООН по Израилю из-за позиции мирового сообщества

Украина поддержала резолюцию в Совете безопасности ООН об осуждении строительства Израилем поселений на палестинских территориях, поскольку такой позиции придерживается мировое сообщество.

Об этом Общественном сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Если бы мы не поддержали резолюцию - мы бы пошли против всего мира. Позиция содержание имеет право на существование, но для того, чтобы иметь силу в такой ситуации и пойти против - надо быть таким государством, как США", - сказал он.

"Я думаю голосования в Совбезе ООН - это было результатом логических усилий, которые продолжались не один месяц. Этот проект начали рассматривать в апреле. Итак, Израиль знал о рассмотрении резолюции, но они продолжили строительство еврейских поселений", - добавил Ельченко.

По его словам, в ООН знали о поддержке резолюции, свидетельствует о "универсальное понимание в мире, что такая политика Израиля является ошибочной".

Ельченко отметил, что ситуация вокруг принятия резолюции не должно повлиять на отношения представителей стран.

"Я не буду комментировать двусторонние отношения, но в делегации есть прекрасные контакты. Мы регулярно проводим совместные мероприятия: по тематике Холокоста, Голодомора. Мы замечательное мероприятие организовали по случаю годовщины трагедии в Бабьем Яру. Израиль благодарен нам за то, что мы постоянно держим внимание, которые важны для Израиля. Мы уважаем Израиль, но позиция всего международного сообщества", - сказал Ельченко.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить визит украинского премьера Владимир Гройсман в страну из-за того, что Украина проголосовала в пользу резолюции о незаконности израильских поселений на палестинских территориях.

Также сообщалось, что израильский премьер запретил министрам посещать ряд стран.

В то же время посол Украины в ООН заявил, что незаконные израильские поселения противоречат международному праву.

Позже МИД Украины вызвал посла Израиля для разъяснения относительно голосования в Совбезе ООН.

Израиль между тем отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях.

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