Береза отрицает, что заменит Савченко в делегации ПАСЕ

Народный депутат Борислав Береза заявил, что информация о том, что он заменит Надежду Савченко в украинской делегации ПАСЕ, является не совсем корректной. В эфире телеканала "112" он сказал, что нового члена делегации ПАСЕ выберет Верховная Рада.

"Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - отметил депутат.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за исключение нардепа Надежды Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ранее Савченко провела встрече с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

После этого народный депутат и преседатель парламентского комитета по иностанным дклам Анна Гопко заявила, что после исключения Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

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