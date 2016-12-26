 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Харькове суд отказался вернуть мандат депутата горсовета соратнику Медведчука
время публикации: 21:49
последнее обновление: 21:49
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Харькове суд отказал экс-депутату горсовета, члену организации "Украинский выбор" Андрею Лесику в восстановлении его депутатских полномочий

В Харькове суд отказал экс-депутату горсовета, члену организации "Украинский выбор" Андрею Лесику в восстановлении его депутатских полномочий.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, Дзержинский районный суд в понедельник 26 декабря отказал Лесику в удовлетворении требования отменить решение Харьковского горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Напомним, решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года во время сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в Харьковский окружной административный суд, но его исковое заявление не приняли к рассмотрению, поскольку это не было связано с избирательным процессом. Тогда Лесик подал иск в Дзержинский районный суд с требованием отменить решение Харьковского городского совета о досрочном лишении его депутатских полномочий.

facebook

Cсылки по теме:

"Азовцы" предотвратили открытие ячейки Медведчука в Виннице
// NEWSru.ua // Украина // 27 июля 2016 г.

Бывшая коммунистка провела в Киеве акцию за "особый статус" Харьковщины, а в Днепре и Запорожье пророссийские проекты - разогнали
// NEWSru.ua // Украина // 26 мая 2016 г.

В Харькове подрались патриоты и ПСПУ, в Одессе полиция нашла бутылки с "коктейлем Молотова"
// NEWSru.ua // Украина // 9 мая 2016 г.

Волга в рамках агиттура своей политсилы приехал в Запорожье. Его забросали яйцами, возникла потасовка
// NEWSru.ua // Украина // 22 апреля 2016 г.

Высший админсуд отобрал мандат у нардепа-"регионала" Маркова
// NEWSru.ua // Украина // 12 сентября 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:10
 Сенат Нидерландов после 15 марта 2017-го рассмотрит ратификацию СА Украина-ЕС, - МИД
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 23:10

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016