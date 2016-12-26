В Харькове суд отказался вернуть мандат депутата горсовета соратнику Медведчука

В Харькове суд отказал экс-депутату горсовета, члену организации "Украинский выбор" Андрею Лесику в восстановлении его депутатских полномочий.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, Дзержинский районный суд в понедельник 26 декабря отказал Лесику в удовлетворении требования отменить решение Харьковского горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
Напомним, решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года во время сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в Харьковский окружной административный суд, но его исковое заявление не приняли к рассмотрению, поскольку это не было связано с избирательным процессом. Тогда Лесик подал иск в Дзержинский районный суд с требованием отменить решение Харьковского городского совета о досрочном лишении его депутатских полномочий.
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