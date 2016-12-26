Более 6 тысяч россиян упрощённо получили гражданство Украины за 3 года

С 2014 года до декабря 2016 органы Государственной миграционной службы предоставили гражданство Украины в упрощенном порядке 6261 россиянину.
Об этом на своей странице в Facebook написал юрист и экс-боец АТО Масси Найем, опубликовав ответ Государственной миграционной службы на вопрос о такой статистике.
"Так, по учетам ДМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ДМС согласно статье 8 Закона по территориальному происхождению обрел 6261 гражданин Российской Федерации", – говорится в документе.
Там также сообщили, что 357 граждан России получили гражданство Украины в соответствии с указами президента.
Напомним, осенью 2014 года в государственной миграционной службе Украины сообщили, что с начала года количество желающих граждан РФ получить статус беженца или "лица, нуждающегося в дополнительной защите", выросло втрое.
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