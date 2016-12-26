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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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В зоне АТО – 33 обстрела
время публикации: 06:48
последнее обновление: 06:55
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Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения, ведут огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела. Об этом сегодня утром, 26 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии они обстреляли Лебединское. Из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемове, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.  

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