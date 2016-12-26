В зоне АТО – 33 обстрела

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения, ведут огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела. Об этом сегодня утром, 26 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии они обстреляли Лебединское. Из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемове, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
|
Cсылки по теме:
Разведка сообщает об обстреле Дебальцево боевиками "на камеры" российских СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.
Порошенко надеется, что "тишина" на Донбассе станет постоянной: мы готовы выполнять весь "Минск", призываю РФ тоже
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Силы АТО трижды отбили штурм боевиков на Светлодарской дуге. Оккупанты снова обстреляли Мироновку из пушек
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
ВСУ в ходе контратаки заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги, заявил Турчинов
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Торецк оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за обстрелов оккупантов
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2016 г.
Бирюков рассказал об успешном испытании новой ракеты: Это страшное, точное украинское оружие
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.