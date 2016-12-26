За год из Украины выдворили 14 воров в законе

Из Украиной в течение этого года выдворены 14 "воров в законе". Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян на своей странице в Facebook.

"Итоги года по ворам в законе. За этот год Национальная полиция выдворила из Украины 14 воров в законе. Все со "стажем" отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суммарный срок на всех, если добавить, - более 120 лет за решеткой", - заявил Троян.

"Тенго Гальский, Дато Тобольский, которого короновали еще в 1997 году, Цруци, Курша и Лазарь, звезда YouTube Рафик Ереванский, Каха Тбилисский, который более 15 лет просидел в одиночной камере, и другие прибыли в нашу страну с целью дестабилизировать ситуацию на улицах и получить контроль над различными сегментами уголовного мира. Все они коронованы в России и подконтрольны российским ворам в законе, которыми непосредственно руководит ФСБ", - добавил и.о. председателя Нацполиции Украины.

По словам Трояна, уже долгое время российская организованная преступность занимает первое место в мире, опередив по опасности и жестокости итальянскую и мексиканскую мафию.

"Поэтому борьба с ворами в законе - это не внутренняя проблема Украины, это проблема всего мира. Под эгидой Генсекретариата Интерпола функционирует проект "Миллениум", призванный пресекать деятельность транснациональной евразийской организованной преступности, в частности "воров в законе", которые занимают высокое положение в преступной иерархии", - отметил он.

По мнению Трояна, "выдворив этих 14 человек, мы не дали им возможность создавать здесь банды, а также перекрыли внешний контроль со стороны агрессора".

"Одним из шагов в решении этой проблемы является принятие так называемого "закона о ворах в законе". А еще введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Ведь они могут хоть 20 раз пересечь границу, а получат только штраф. Например, в той же РФ, если пересек незаконно границу второй раз, то наступает уголовная ответственность", - отметил исполняющий обязанности председателя Нацполиции.

Напомним, в мае Верховная Рада отклонила законопроект по установлению уголовной ответственности для воров в законе.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко инициировал подготовку нового закона.

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